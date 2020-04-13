В Междуречье развертывается мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19

Аэромобильный госпиталь МЧС России развертывается в Кольском районе недалеко от поселка Междуречье для оказания медицинской помощи, в первую очередь, работникам Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Такое решение было принято после обращения Андрея Чибиса в федеральный оперативный штаб по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции.

В Мурманскую область доставлено необходимое оборудование для развертывания инфекционного госпиталя, обсервации, пункта временного размещения, а также проведения санитарной обработки территорий. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в составе группировки МЧС: специалисты Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области. Всего – около 130 человек, в том числе медработники, и 20 единиц техники.

По информации регионального оперативного штаба, у работников крупного строительного объекта в Кольском районе, где трудятся порядка 11 тысяч человек, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Как отметил губернатор Андрей Чибис, в период пандемии COVID-19 важно работать на опережение и готовиться к негативному сценарию развития событий.

Глава региона поблагодарил федеральный оперативный штаб по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции и МЧС России за оказанную поддержку в борьбе с COVID-19. Развертывание мобильного госпиталя, по словам Андрея Чибиса, позволит создать резерв коек, а в случае необходимости – оперативно и качественно оказывать медицинскую помощь заболевшим.

«Ситуация в Междуречье находится на постоянном контроле. Развертывание мобильного госпиталя ближе к стройке – превентивная мера. Создание дополнительных мощностей в случае негативного сценария позволит не перегрузить наши стационары и оказывать медпомощь больным. Я обратился в федеральный штаб и благодарен коллегам из федерального центра, из МЧС России за поддержку Мурманской области», – подчеркнул губернатор, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.