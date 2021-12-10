В МФЦ Апатитов и Североморска можно оформить биометрический загранпаспорт

В МФЦ Апатитов и Североморска завершены мероприятия по вводу в промышленную эксплуатацию программно-технического комплекса «Криптобиокабина». С 9 декабря учреждения приступают к предоставлению государственной услуги МВД России по оформлению и выдаче заграничных паспортов гражданина России, содержащих электронный носитель информации, с использованием криптобиокабины.

Предоставление услуги в период действия ограничительных мероприятий в связи с распространением на территории Мурманской области коронавируса будет организовано по предварительной записи.

Осуществить запись для оформления заграничного паспорта с биометрическими параметрами можно на официальном сайте соответствующего учреждения в разделе «Предварительная запись», при личном обращении заявителя в МФЦ, а так же по номерам телефонов в часы работы учреждений (МФЦ ЗАТО Североморск: 8 (81537) 37-600 и 37-604; МФЦ г. Апатиты (815 55) 4-02-97).

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, процедура приёма документов в МФЦ для предоставления услуги не займет более 30 минут. Специалист центра заполнит заявление, отсканирует необходимые документы и выдаст заявителю специальный штрихкод, необходимый для активации криптобиокабины, после чего, гражданину необходимо будет зарегистрировать свои биометрические параметры: сфотографироваться, отсканировать папиллярные узоры пальцев рук и необходимые документы.

Через месяц паспорт будет готов, его можно будет забрать в том же учреждении МФЦ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430536/#&gid=1&pid=2