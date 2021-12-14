В МФЦ Апатитов и Североморска приняты первые документы на биометрические загранпаспорта

В многофункциональных центрах Апатитов и ЗАТО г. Североморск приняты первые документы на загранпаспорта, содержащие электронный носитель информации.

Специалисты МФЦ заполнили заявления, отсканировали необходимые документы, выдали заявителям специальные штрихкоды, необходимые для активации криптокабины, после чего гражданам осталось только зарегистрировать свои биометрические параметры: сфотографироваться, сканировать папиллярные узоры пальцев рук и необходимые документы. Через месяц паспорта будут готовы, их можно будет забрать в этих же МФЦ.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, для северян возможность оформить биометрический паспорт в МФЦ появилась в октябре этого года. На сегодняшний день сотрудниками МФЦ принято более 100 заявлений и выдано 17 загранпаспортов.

«Получение загранпаспортов нового образца стало очень популярной услугой у жителей Кольского Заполярья. Сам процесс подачи заявления довольно простой и занимает около десяти минут. Важно, что с внедрением этой услуги в МФЦ гражданам, проживающим в Апатитах не нужно будет как раньше ездить в Кировск для получения биометрического загранпаспорта, достаточно записаться в МФЦ и прийти в назначенное время», – отметила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431028/#&gid=1&pid=1