В МФЦ Мурманска, Североморска и Апатитов появятся криптобиокабины

До 1 декабря в трёх многофункциональных центрах Мурманской области будет организован прием заявлений на предоставление государственной услуги МВД России по оформлению и выдаче загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации.

Предоставление услуги должно быть организовано в МФЦ, расположенных в городских округах и административных центрах муниципальных районов с численностью населения свыше 50 тысяч человек, с использованием специального оборудования – программно-технического комплекса «Криптобиокабина».

Данным условиям соответствуют МФЦ областного центра, Апатитов и ЗАТО г.Североморск. Так, в Мурманске криптобиокабина уже приобретена, сейчас проводятся мероприятия по вводу ее в промышленную эксплуатацию. Для двух других муниципалитетов запланирована закупка оборудования, средства на его приобретение выделены правительством Мурманской области.

Криптобиокабина внешне напоминает обычную фотокабину, в которой можно самостоятельно сделать снимки, но внутреннее устройство отличается сложной комплектацией. В ней регистрируются биометрические параметры заявителя: производится сканирование папиллярных узоров пальцев рук, фотографирование; сканирование необходимых документов. Полученные данные вместе с электронной анкетой в автоматическом режиме передаются в информационную систему МВД России.

В дальнейшем изготовленные паспорта, заявления на оформление которых были поданы с использованием новых криптобиокабин, будут передаваться в МФЦ для выдачи заявителям.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, преимущество использования такого оборудования – это сокращение времени оформления загранпаспорта, кроме того, снижается риск утечки персональных данных.