В МФЦ Мурманской области изменится порядок выдачи справок о регистрации граждан

В Мурманской области вступят в силу изменения порядка выдачи справок о регистрации граждан. Получить адресную справку можно на портале «Госуслуги».

С 1 января 2026 года многофункциональные центры Мурманской области прекратят работу по выдаче справок формы №9 о регистрации граждан по месту жительства или пребывания в жилом помещении.

«Изменения обусловлены необходимостью исполнения требований нормативных правовых актов МВД России. С 2026 года МФЦ не будут иметь доступ к этой информации. Поэтому выдача в МФЦ действующих справок формы №9 прекратится во избежание недостоверных сведений о регистрации граждан в жилых помещениях, необходимых, например, для расчета коммунальных платежей», – пояснила руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

Актуальная адресная справка уже сегодня доступна при обращении в МВД России за услугой «Получение адресно-справочной информации». Требуется только подтвержденная учётная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ее можно оформить в любом отделении МФЦ.

«Напомню, в многофункциональных центрах всегда готовы оказать помощь в получении электронных услуг и даже распечатать необходимые документы, которые приходят в личные кабинеты на госуслугах. Это касается и новой адресной справки», – подчеркнула Ольга Ярыченко.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, сейчас в регионе функционируют 25 секторов пользовательского сопровождения, из которых 14 организованы в Центрах цифровых компетенций «МФЦифра». Подробная информация размещена на сайте mfc51.ru, а также доступна консультация по номеру контакт-центра 8-800-4444-05.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559632/#&gid=1&pid=1