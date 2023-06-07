В МФЦ Мурманской области можно подать заявление на отказ от сбора биометрических данных
С 1 июня 2023 года в отделениях МФЦ Мурманской области можно отказаться от сбора и размещения биометрических персональных данных.
«Для подачи заявление на отказ от сбора биометрических данных или его отзыва в МФЦ необходимо предоставить: документ удостоверяющий личность, в случае обращения законного представителя – документ, подтверждающий его полномочия и СНИЛС», – пояснила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.
Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, оригинал заявления остается у заявителя как подтверждение его отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных.
Ольга Ярыченко подчеркнула, отказ гражданина от прохождения идентификации или аутентификации с использованием его биометрических персональных данных не может служить основанием для отказа ему в оказании государственной, муниципальной или иной услуги.
Напомним, правила представления физическим лицом в МФЦ отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных утверждены постановлением правительства от 27.03.2023 №478.
Фото: https://gov-murman.ru