В МФЦ Мурманской области можно подать заявление на отказ от сбора биометрических данных

С 1 июня 2023 года в отделениях МФЦ Мурманской области можно отказаться от сбора и размещения биометрических персональных данных.

«Для подачи заявление на отказ от сбора биометрических данных или его отзыва в МФЦ необходимо предоставить: документ удостоверяющий личность, в случае обращения законного представителя – документ, подтверждающий его полномочия и СНИЛС», – пояснила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, оригинал заявления остается у заявителя как подтверждение его отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных.

Ольга Ярыченко подчеркнула, отказ гражданина от прохождения идентификации или аутентификации с использованием его биометрических персональных данных не может служить основанием для отказа ему в оказании государственной, муниципальной или иной услуги.

Напомним, правила представления физическим лицом в МФЦ отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных утверждены постановлением правительства от 27.03.2023 №478.

Фото: https://gov-murman.ru