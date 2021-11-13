ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Солнце помогает обжаривать зёрна кофе, а роботы-курьеры не дают проголодаться студентам СШАНародный фронт проводит опрос граждан о получении ими лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.11.21 17:00

В МФЦ Мурманской области можно получать госуслуги вне зависимости от прописки

Определён перечень государственных услуг, которые исполнительные органы государственной власти региона предоставляют по экстерриториальному принципу. Подписано соответствующее постановление правительства Мурманской области №835-ПП.

Подача запросов, документов, информации, необходимых для их получения, а также предоставление результатов запроса осуществляется в МФЦ в пределах территории Мурманской области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

«Обратиться за получением государственной услуги, включенной в перечень, жители региона теперь могут в любой МФЦ Мурманской области по месту нахождения, а не только по месту прописки. При этом срок предоставления услуги не увеличится и ее результат можно будет получить в том МФЦ, в который граждане обращались с заявлением», – отметила руководитель уполномоченного многофункционального центра Мурманской области Ольга Ярыченко.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:30«Джекилл и Хайд». Художественный сериал, 9 серия (16+)20:15Мурманская областная Дума. На страже Интересов ЗАТО (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги за тепло в России за девять месяцев выросли на 0,5%, до 176,9 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 62 копейки, евро – на 56 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрят интеллектуальные системы учёта электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Автомобилистам-нарушителям придётся раскошелиться ещё больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика