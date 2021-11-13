В МФЦ Мурманской области можно получать госуслуги вне зависимости от прописки

Определён перечень государственных услуг, которые исполнительные органы государственной власти региона предоставляют по экстерриториальному принципу. Подписано соответствующее постановление правительства Мурманской области №835-ПП.

Подача запросов, документов, информации, необходимых для их получения, а также предоставление результатов запроса осуществляется в МФЦ в пределах территории Мурманской области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

«Обратиться за получением государственной услуги, включенной в перечень, жители региона теперь могут в любой МФЦ Мурманской области по месту нахождения, а не только по месту прописки. При этом срок предоставления услуги не увеличится и ее результат можно будет получить в том МФЦ, в который граждане обращались с заявлением», – отметила руководитель уполномоченного многофункционального центра Мурманской области Ольга Ярыченко.