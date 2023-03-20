В МФЦ Мурманской области отработали мероприятия по оказанию финансовой помощи северянам, «пострадавшим» в результате ЧС

В Мурманской области прошли двухдневные командно-штабные учения по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники МЧС совместно со специалистами МФЦ провели мероприятия по оказанию финансовой помощи населению региона.

«Специалистами МФЦ в тестовом режиме было организовано оформление документов на выплаты единовременного пособия, также были отработаны на практике мероприятия по оказанию гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – объяснила заместитель начальника отделения МФЦ по Первомайскому административному округу Оксана Старчикова.

При проведении учений использовали все способы подачи заявлений: в электронном виде через Госуслуги, лично в Центре социальной поддержки населения и МФЦ.

Как подчеркнули в министерстве цифрового развития региона, в случае ЧС жители Мурманской области могут воспользоваться любым удобным для них способом.

Подача заявлений в электронном виде занимает не более пяти минут. Сначала пользователю необходимо подтвердить свои личные данные, а после заполнить специальную форму, указав реквизиты для получения финансовой помощи, и направить её в соответствующее ведомство.

Сейчас в отделениях МФЦ Мурманской области можно получить консультацию и подать документы по нескольким государственным услугам, которые предоставляются министерством труда и социального развития, если граждане пострадали в случае ЧС:

- назначение и выплата единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- назначение и выплата гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- назначение и выплата единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью;

- назначение и выплата единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, командно-штабные учения относятся к категории превентивных мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшение количества пострадавших в них людей. А главная их цель – отработка межведомственного взаимодействия для решения задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Фото: https://gov-murman.ru