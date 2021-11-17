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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.21 16:00

В МФЦ Мурманской области сертификат о вакцинации от COVID-19 могут получить граждане, не зарегистрированные на портале «Госуслуги»

МФЦ Мурманской области продолжают помогать гражданам получать сертификаты о вакцинации от COVID-19 и (или) перенесенном заболевании, содержащие QR-код. 

Такая возможность существует с 18 октября текущего года с вступлением в силу изменений в постановление правительства Мурманской области от 04.04.2021 №175-ПП, она востребована у граждан, не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ, размещённый на портале госуслуг.

Руководитель уполномоченного МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко отмечает, что МФЦ Мурманской области, на базе которых функционируют центры цифровых компетенций «МФЦифра», оказывали гражданам, зарегистрированным на портале госуслуг, консультационную и организационно-техническую поддержку в получении бумажных сертификатов и ранее, а гражданам, не имеющим регистрации на Госуслугах, создавали соответствующую учетную запись для возможности получения нужного документа.

С 16 ноября благодаря решению, разработанному Минцифры России, бумажный сертификат в МФЦ могут получить и лица, не зарегистрированные на портале «Госуслуги».

Министерством здравоохранения Российской Федерации установлен Порядок предоставления гражданину услуги по печати на бумажном носителе сертификата о вакцинации от COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании.

За документом в МФЦ могут обратиться совершеннолетние граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства либо их законные или уполномоченные представители.

При обращении в МФЦ гражданин предоставляет документ, удостоверяющий его личность, или документ, удостоверяющий личность его представителя. В случае обращения представителя гражданина, необходима доверенность в простой письменной форме. Загранпаспорт предъявляется в случае, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке. Также гражданину желательно предоставить страховой номер индивидуального лицевого счёта - СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, это существенно облегчит поиск сертификата в базе данных.

Приём граждан для печати сертификата будет осуществляться в окнах приёма-выдачи заявителей без предварительной записи по режиму работы многофункциональных центров, уточняет Министерство цифрового развития Мурманской области.

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
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