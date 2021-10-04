В МФЦ Мурманской области выбирают лучшего специалиста

Состоялся первый этап регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». Участники прошли онлайн-тестирование для оценки профессиональных знаний и навыков по предоставлению государственных и муниципальных услуг. В тестировании приняли участие восемь специалистов из пяти муниципальных центров: МФЦ Кольского района и Печенского округа, ЗАТО г. Североморск, г. Оленегорск, г. Апатиты, а также трех отделений областного многофункционального центра.

По результатам тестирования с учётом баллов, набранных по итогам оценки представленных заявок участников конкурса, пять специалистов допущены ко второму этапу конкурса. В их числе работники МФЦ Кольского района и Печенгского округа, ЗАТО Североморск, Оленегорска и отделения ГОБУ «МФЦ МО» по Октябрьскому административному округу.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, второй этап состоится 22 октября в ходе открытого заседания региональной конкурсной комиссии в формате творческого испытания, состоящего из трех заданий: «Пантомима», «Я знаю все услуги МФЦ» и «Выход есть всегда!».