В МФЦ научат пользоваться интернет-порталами государственных и муниципальных услуг

С октября 2020 года на базе двух отделений областного МФЦ в Мурманске работают Центры цифровых компетенций «МФЦифра». В апреле 2021 года в Центрах прошло очередное занятие Школы цифровой грамотности о применении интернет порталов государственных услуг. Это самый популярный семинар среди пожилых мурманчан, посещающих Центры.

Специалисты «МФЦифры» рассказали об интернет-порталах, сайтах федеральных и региональных ведомств и возможностях их использования. Подробно остановились на условиях и преимуществах работы с Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

На практическом занятии посетителям центров показали, как зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации, получить ту или иную услугу на портале «Госуслуги», ответили на вопросы.

Напомним, главные задачи Школы цифровой грамотности – помочь гражданам разобраться в существующих цифровых и социальных сетевых сервисах, порталах электронных услуг, приобрести навыки их использования, а также стимулировать к развитию ответственного финансово грамотного поведения.

Специалисты «МФЦифры» успешно применяют индивидуальный подход к каждому посетителю центра, учитывая возрастные особенности и навыки работы с компьютером.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, все желающие могут поучаствовать в семинарах на интересующую их тему: «Применение интернет-порталов государственных услуг в повседневной жизни», «Формирование ответственного финансового поведения граждан», «Социальные сети и их возможности».

Ближайшие семинары Школы цифровой грамотности запланированы на 11, 18, 25 мая и 15, 22, 29 июня. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8152) 99-40-40. Занятия проходят в центрах на ул. Хлобыстова, 26 и ул. Щербакова, 26.