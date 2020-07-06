В МФЦ открыт приём заявлений на оформление Единого социального проездного билета нового образца

Жители Мурманской области, имеющие право на льготный проезд, с сегодняшнего дня могут подать заявление в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» на оформление персонифицированной пластиковой карты ЕСПБ нового образца. После ее получения при проезде в общественном транспорте северянам не потребуются дополнительные документы, подтверждающие личность, также отпадет необходимость ежемесячно подтверждать право на льготный проезд.

О переходе на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте и процедуре получения единого социального проездного билета на оперативном совещании доложил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

Среди преимуществ нового проездного профильный министр отметил срок использования – минимум 3 года и отсутствие необходимости ежемесячно посещать пункты продаж проездных билетов. При этом в переходный период действующая система оформления ЕСПБ на бумажном носителе продолжит своё применение.

Ввиду действующих ограничений в период пандемии коронавируса приём граждан в МФЦ ведётся по предварительной записи. В зависимости от количества поступивших заявок на приём планируется открытие дополнительных окон. Срок изготовления транспортной карты – до трёх недель.

Новый ЕСПБ будет содержать сведения о пользователе – ФИО, дату рождения и фотографию, а также qr-код для пополнения карты онлайн. Изменен дизайн льготных проездных билетов. В верхнем левом углу каждой транспортной карты изображен логотип «Транспорт Севера», который позже также станет применяться при оформлении транспортных средств и остановочных пунктов в области.

Кроме того, в дальнейшем пластиковым проездным билетом нового образца смогут пользоваться 82 тысячи учащихся Мурманской области. На данный момент региональное министерство образования и науки, образовательные учреждения во взаимодействии с оператором автоматизированной системы учета оплаты проезда завершают проработку отдельных технических вопросов по приёму заявлений на оформление и выдачу карт для обучающихся.