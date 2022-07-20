В МФЦ принимают первые заявки на участие в программе «Свой дом в Арктике»Предпринимательского энтузиазма у россиян за год поубавилось
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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.22 11:00

В МФЦ принимают первые заявки на участие в программе «Свой дом в Арктике»

Подать документы в программу «Свой дом в Арктике» можно через многофункциональные центры Мурманской области. Первым, кто воспользовался этой возможностью, стал фермер из Молочного Антон Пригодин.

«Я – участник программы «Гектар Арктики». В Выходном у меня ферма. Узнав о программе «Свой дом в Арктике», решил, что неплохо было жить рядом с хозяйством. На «горячей линии» Центра содействия жилищному строительству Мурманской области получил исчерпывающую консультацию, собрал документы и подал заявку в МФЦ. Для меня этот вариант был более удобен», – отметил Антон Пригодин.

Программа, запущенная в Мурманской области 5 июля, вызвала у местных жителей повышенный интерес. Из 900 заявок более 20 пакетов документов уже приняты и находятся на рассмотрении. Антон Пригодин не единственный, кто решил обратиться в МФЦ.

«За три дня в МФЦ обратились три заявителя, люди отмечают, что процедура подачи документов очень простая. Подойти можно в любой удобный центр с минимальным пакетом документов, взять талон электронной очереди, а затем пройти к окну. Документы будут переданы онлайн в Центр содействия жилищному строительству Мурманской области буквально в реальном времени», – сообщила руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

Напомним, в рамках программы «Свой дом в Арктике» размер единовременной выплаты на покупку домокомплекта или готового здания, на строительство собственного дома для многодетных семей составляет 1,5 млн рублей, для иных категорий граждан – 1 млн рублей.

Претендовать на получение данной выплаты могут северяне, занятые в социальной сфере и ключевых отраслях экономики, получатели материнского капитала, молодые семьи с детьми, многодетные семьи, инвалиды, военнослужащие с военной ипотекой, участники программы «Гектар Арктики» и не только.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы северяне могли подать заявку максимально удобным для них способом. Сейчас это можно сделать в МФЦ, либо лично в Центре содействия жилищному строительству, предварительно записавшись на приём, либо по почте – в этом случае документы должны быть заверены нотариально. Все необходимые консультации, действительно, можно получить по телефону «горячей линии» +7 (8152) 567-967», – подчеркнула генеральный директор Центра содействия жилищному строительству Мурманской области Раиса Бондарь.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заместитель министра цифрового развития Мурманской области Вера Орлова отметила, что с августа данную меру поддержки северяне смогут получить, не выходя из дома, поскольку услуга будет переведена в электронный формат и станет доступна на региональном портале госуслуг.

«Надеемся, что значительно сэкономит личное время граждан», – добавила Вера Орлова.

Подробная информация о программе размещена по ссылке.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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