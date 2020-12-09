В МФЦ региона принимают документы на выдачу дубликата при утере транспортной карты

С июня текущего года в МФЦ Мурманской области принимают документы на выпуск и выдачу льготной категории граждан единого социального проездного билета в виде микропроцессорной многофункциональной транспортной карты. Здесь же примут заявление на перевыпуск при утере карты.

Транспортная карта освобождает пассажира от необходимости ежемесячного приобретения проездных билетов. При её утере за отдельную плату можно изготовить дубликат. Первый шаг – перечислить 160 рублей оператору автоматизированной системы учёта оплаты проезда, выпускающему карты в регионе. Оплату можно совершить в любом банке по реквизитам, указанным на сайте карта51.рф в разделе «Социальные карты».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, далее заявление на изготовление дубликата транспортной карты для льготной категории граждан можно подать в любом МФЦ региона. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (заявителя), либо личность и полномочия представителя заявителя, а также документ, подтверждающий факт перечисления заявителем платы за изготовление дубликата транспортной карты.

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