В МГТУ будут готовить инженеров-дорожников, транспортников и строителей

На полях проходящей в Москве XIV Международной выставки «Транспорт России» состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области, Мурманским государственным техническим университетом и Российским университетом транспорта (ранее – Московский институт инженеров транспорта). В рамках соглашения РУТ (МИИТ) окажет МГТУ содействие в формировании новых для заполярного вуза направлений обучения – «Техника и технологии строительства» и «Техника и технологии наземного транспорта». От правительства региона свою подпись под соглашением поставил губернатор Андрей Чибис.

Как указано в документе, конечной целью такого сотрудничества является подготовка для организаций Мурманской области специалистов в сфере логистики, проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, тоннелей и мостов, организации транспортного обслуживания населения, а также в сфере строительства уникальных зданий и сооружений.

В рамках соглашения правительство Мурманской области, помимо помощи в материально-техническом оснащении новых кафедр, берёт на себя обязательства привлекать для обучения студентов опытных профессионалов из профильных организаций региона, содействовать МГТУ в проведении профориентации среди выпускников школ, в организации производственной практики для студентов, а также в направлении на обучение и переподготовку работников областных дорожных, строительных и логистических организаций.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Российский университет транспорта берётся помочь МГТУ в составлении образовательных программ, консультировать коллег в вопросе оснащения лабораторий, а также обещает участие своих преподавателей в образовательном процессе.

«Транспорт, логистика – одна из ключевых отраслей экономики нашего региона. Кроме того, для Мурманской области, с её расстояниями, с её зависимостью от завозных товаров любая дорога – это «дорога жизни», а развитие дорожной сети – залог развития вообще. Нам как воздух нужны профессионалы в сфере дорожного хозяйства, организации транспортного обслуживания населения, строительства мостов и туннелей. Прекрасно, что наши ребята теперь смогут получать востребованные профессии, не уезжая в другие регионы, причём с помощью лучших в стране преподавателей и методик. Учёба в МГТУ по новым направлениям уже началась, желаю будущим специалистам успехов!» – прокомментировал подписание соглашения губернатор Мурманской области Андрей Чибис.