ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Создаём роботов для дикой природы и строим для себя дома из соломы и глины«Цифровой регион»: Андрей Чибис выступил с экспертной лекцией на площадке РАНХиГС
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.11.20 10:30

В МГТУ будут готовить инженеров-дорожников, транспортников и строителей

На полях проходящей в Москве XIV Международной выставки «Транспорт России» состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области, Мурманским государственным техническим университетом и Российским университетом транспорта (ранее – Московский институт инженеров транспорта). В рамках соглашения РУТ (МИИТ) окажет МГТУ содействие в формировании новых для заполярного вуза направлений обучения – «Техника и технологии строительства» и «Техника и технологии наземного транспорта». От правительства региона свою подпись под соглашением поставил губернатор Андрей Чибис.

Как указано в документе, конечной целью такого сотрудничества является подготовка для организаций Мурманской области специалистов в сфере логистики, проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, тоннелей и мостов, организации транспортного обслуживания населения, а также в сфере строительства уникальных зданий и сооружений.

В рамках соглашения правительство Мурманской области, помимо помощи в материально-техническом оснащении новых кафедр, берёт на себя обязательства привлекать для обучения студентов опытных профессионалов из профильных организаций региона, содействовать МГТУ в проведении профориентации среди выпускников школ, в организации производственной практики для студентов, а также в направлении на обучение и переподготовку работников областных дорожных, строительных и логистических организаций.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Российский университет транспорта берётся помочь МГТУ в составлении образовательных программ, консультировать коллег в вопросе оснащения лабораторий, а также обещает участие своих преподавателей в образовательном процессе.

«Транспорт, логистика – одна из ключевых отраслей экономики нашего региона. Кроме того, для Мурманской области, с её расстояниями, с её зависимостью от завозных товаров любая дорога – это «дорога жизни», а развитие дорожной сети – залог развития вообще. Нам как воздух нужны профессионалы в сфере дорожного хозяйства, организации транспортного обслуживания населения, строительства мостов и туннелей. Прекрасно, что наши ребята теперь смогут получать востребованные профессии, не уезжая в другие регионы, причём с помощью лучших в стране преподавателей и методик. Учёба в МГТУ по новым направлениям уже началась, желаю будущим специалистам успехов!» – прокомментировал подписание соглашения губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ«Лапландия». 35 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Вилли и крутые тачки». Полнометражный мультфильм (6+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почти каждый четвёртый водитель не откажется от авто при любой стоимости бензина-PRO Валюту (16+)Североморские дружинники - в числе лучших-PRO Энергетику (18+)Бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений на контроле регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Проект закона о защите интересов рыбаков-прибрежников внесён в Государственную Думу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика