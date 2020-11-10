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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.20 12:00

В МГТУ начали обучение первые студенты-дорожники

В Мурманском государственном техническом университете началось обучение по новой образовательной программе «Автомобильные дороги». Это стало возможным благодаря совместной работе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, руководства МГТУ, ведущих дорожных компаний области и в сотрудничестве с ведущим транспортным вузом страны – Российским университетом транспорта (МИИТ).

Группа студентов-заочников будет изучать все необходимые профессиональные дисциплины по индивидуальным программам с обширной практикой. Срок обучения – чуть больше четырех лет.

«Конструктивное сотрудничество с крупнейшим вузом региона – одно из приоритетных направлений работы нашего ведомства, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. – Без высококвалифицированного кадрового обеспечения такой важной отрасли как дорожное строительство, невозможно качественно улучшить жизнь северян, реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты, как реконструкция знаковой дороги в Териберку и обеспечивать исполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В процессе обучения студенты смогут пользоваться всеми необходимыми ресурсами профильного регионального министерства, в том числе практической базой и дорожными лабораториями с новейшей техникой.

«Каждый совместный проект, каждое соглашение, каждое новое направление, которому могут начать обучаться наши студенты – все это дает импульс для нового развития Мурманской области в целом», – отметила проректор по учебной работе Виктория Яценко.

Взаимодействие органов исполнительной власти Мурманской области с университетом продолжается, и уже в ноябре планируется подписание полноценного трехстороннего соглашения с МГТУ и ведущим транспортным вузом РУТ (МИИТ), который является передовым межтранспортным и общетранспортным научно-образовательным центром в России.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, ранее губернатор Андрей Чибис представил проект трансформации МГТУ, который был признан лучшей региональной практикой по итогам защиты проектов участниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. Проект также поддержал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, который принял предложение главы субъекта возглавить наблюдательный совет университета. Кроме того, проект вошел в топ-лист самых перспективных инициатив форума «Сильные идеи для нового времени».

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