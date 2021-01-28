В МГТУ открыли дом-лабораторию для исследований энергосберегающих технологий строительства

Вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский открыл в МГТУ дом-лабораторию для исследований энергосберегающих технологий строительства. Уникальный объект был создан на территории вуза в рамках международного проекта при активном участии ученых университетов из России, Норвегии, Финляндии, Швеции.

По словам врио ректора Мурманского государственного технического университета Светланы Деркач, идентичный дом-лаборатория был построен в Петрозаводске. Оба объекта возведены с использованием сразу двух технологий (каркасная и двойной сруб) и оснащены энергоэффективным инженерным оборудованием. Дома-лаборатории станут исследовательскими площадками для изучения эффективности применённых технологий и материалов.

«Это очень большой вклад в развитие как индивидуального жилищного строительства, так и возведения многоквартирных домов. Важно применить этот опыт! Дом-лаборатория позволит выбрать оптимальную технологию, которая станет решающей при строительстве дома. Разумеется, важна и экономика – для того, чтобы проект был рыночно привлекателен и конкурентоспособен. «Зелёный стандарт» – это один из приоритетных на сегодняшний день факторов. Очень интересно посмотреть на результаты исследования и уже с такой научной базой подходить к выбору технического решения для строительства дома», – отметил Владислав Сандурский.