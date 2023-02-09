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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.23 16:30

В МГТУ открыта лаборатория «Логистика в Арктике», которая была создана при финансовой поддержке ПАО «НОВАТЭК»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 8 февраля в День российской науки в Мурманском государственном техническом университете открылась современная научно-исследовательская лаборатория «Логистика в Арктике». В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Юрий Фомин и министр образования Мурманской области Диана Кузнецова.

Отметим, лабораторное пространство было создано при финансовой поддержке ПАО «НОВАТЭК».

Как рассказал заведующий кафедрой морского нефтегазового дела и физики МГТУ, доктор технических наук Михаил Васеха, в лаборатории планируют проводить фундаментальные и прикладные исследования в области транспорта и шельфовой логистики с использованием современных технологий. 12 научных сотрудников будут изучать логистику пассажирских перевозок, системы транспорта и логистические технологии, формировать мультимодальные маршруты, участвовать в разработке стратегии развития российских транспортных коридоров. Также одной из задач является интеграция России в систему международных транспортных коридоров. 

«Я абсолютно точно убежден, что развитие любого региона тесно связано с развитием науки. Социально-экономические, инвестиционные и другие возможности — продукт деятельности науки. И главное, что нашей Мурманской области есть чем гордиться. У нас два замечательных университета, которые объединятся и станут единым мощным образовательным кластером — Мурманским арктическим университетом. У нас есть КНЦ РАН, ММБИ, ПГИ, ПИНРО, большое количество организаций, которые занимаются не только фундаментальной наукой, но и прикладными вещами — в этом ценность, а выставка достижений в МГТУ — яркое тому подтверждение. Всего в регионе 37 организаций и порядка двух тысяч человек занимается наукой — отсюда и наш большой потенциал, который мы уже реализовываем, а в будущем будем только приумножать», — отметил Юрий Фомин.

Кроме того, в рамках праздника состоялась выставка научных достижений и результатов проектной деятельности вузов и детского технопарка «Кванториум». На стендах были представлены два международных проекта, пять проектов в рамках НОЦ, проект Российского научного фонда и кафедральные исследования. Состоялась дегустация мармелада, цукатов, хлебцев и других продуктов, обогащенных йодом беломорской ламинарии, созданные в рамках НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, также прошло пленарное заседание. Докладчиками выступили представители Федерального исследовательского центра КНЦ РАН, Мурманского морского биологического института РАН, Полярного геофизического института Кольского научного центра РАН, Кольского филиала Единой геофизической службы РАН, Информационного центра по атомной энергии Мурманска, ФИЦ «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» и Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО им. Н.М. Книповича). Ученые рассказали о направлениях деятельности своих организаций и пригласили молодых исследователей на практику и стажировку.

«Мы проанализировали все результаты научно-исследовательской деятельности двух вузов и определили девять ключевых доменов. Внутри каждого мы будем формулировать исследовательскую программу, проектами которой будет заниматься непосредственно сам университет, также будем привлекать партнеров, если это будет необходимо», — рассказала и.о. ректора МГТУ Мария Князева.

 

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