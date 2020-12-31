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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.20 13:00

В МГТУ вручили ведомственные и региональные награды в связи с 70-летием со дня основания учреждения

В Мурманском государственном техническом университете состоялась торжественная церемония вручения ведомственных и региональных наград в связи с 70-летием со дня основания учреждения.

По поручению губернатора Андрея Чибиса участников церемонии приветствовала министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба. Она отметила, что нынешний год принес серьезное испытание на прочность – пандемия коронавируса смешала все планы и заставила освоить методы дистанционного обучения, при этом высочайшая квалификация преподавателей МГТУ позволила продолжать процесс обучения в формате онлайн без потери качества.

«Сегодняшнее награждение – прекрасный повод поблагодарить вас за ежедневную сложную работу и высокий уровень подготовки кадров, которым неизменно славится высшая мореходка», – сказала Ольга Дзюба.

По поручению губернатора Андрея Чибиса министр вручила отличившимся сотрудникам университета ведомственные и региональные награды.

Звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено: заведующему кафедрой электрооборудования судов Анатолию Власову, заведующей кафедрой химии Татьяне Дякиной, директору Естественно-технологического института Людмиле Петровой, заведующему кафедрой технологического и холодильного оборудования Вячеславу Похольченко.

Почётную грамоту Министерства науки и высшего образования Российской Федерации получили: проректор по научной работе Константин Аллояров, доцент кафедры иностранных языков Анна Малаева, доцент кафедры философии и права Александр Порцель, проректор по учебной работе Виктория Яценко.

Благодарность губернатора Мурманской области объявлена: технику I категории кафедры общей и прикладной физики Надежде Ивановой, профессору кафедры химии Ирине Коноваловой, доценту кафедры биологии и водных биоресурсов Сергею Малавенде, старшему преподавателю кафедры математики, информационных систем и программного обеспечения Ольге Ромаховой, заведующей лабораторией кафедры технологий пищевых производств Надежде Симутиной, специалисту по учебно-методической работе Института дополнительного профессионального образования Ольге Соколовой, заместителю директора по программам профессиональной переподготовки и повышению квалификации Института дополнительного профессионального образования Андрею Фенухину, декану факультета подготовки кадров высшей квалификации Светлане Царевой, доценту кафедры математики, информационных систем и программного обеспечения Сергею Шиманскому, заведующему лабораторией кафедры технологического и холодильного оборудования Андрею Шутову.

Медалью «За верность и преданность Университету» награждены: заведующий кафедрой технологий пищевых производств Владимир Гроховский, специалист по учебно-методической работе I категории подготовительных курсов Наталья Скабина, пенсионер, бывший работник университета Светлана Горбунова, ведущий библиограф библиотеки Людмила Фролова.

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