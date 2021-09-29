В МГТУ вскоре появится новая научно-исследовательская лаборатория

Министерством науки и высшего образования РФ был открыт очередной сбор заявок на создание в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» новых лабораторий под руководством молодых и перспективных исследователей. Особенность отбора 2021 года – молодёжные лаборатории будут создаваться в организациях-участниках научно-образовательных центров мирового уровня.

По результатам конкурса определён перечень лабораторий на территориях субъектов-инициаторов создания НОЦ. В их числе – лаборатория Химии и технологии морских биоресурсов, которая будет сформирована на базе Мурманского государственного технического университета. Команду молодых и перспективных исследователей возглавит выпускница МГТУ, кандидат химических наук и младший научный сотрудник кафедры химии Дарья Колотова.

Основная цель работы лаборатории – создание новых технологий переработки водных биологических ресурсов для применения в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях промышленности, аквакультуре и сельском хозяйстве.

Команде молодёжной лаборатории МГТУ предстоит решать такие важные задачи, как создание технологий утилизации отходов рыбоперерабатывающих производств, проведение фундаментальных исследований, разработка нормативно-технической документации на продукцию и др.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, также в перечень лабораторий, прошедших конкурсный отбор, вошли лаборатория Геоэкологии и рационального природопользования Арктики и лаборатория Арктической минералогии и материаловедения на базе Кольского научного центра Российской академии наук.