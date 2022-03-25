В микрорайоне Абрам-Мыс в 2022 году капитально отремонтируют крыши трех домов и заменят сети ещё в одном

В Мурманской области кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов продолжает набирать обороты. Так, работы начались в мурманском микрорайоне Абрам-Мыс, где в 2022 году будут приведены крыши инженерные сети трех домов. Как работают подрядчики, проверила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«На сегодняшний день активно идут работ в доме №23 в переулке Охотничьем. Подрядчик заменил сети холодного водоснабжения и водоотведения на 80%, в частности смонтировал новые розливы в подвале и стояки в жилых помещениях. Как только сойдет снег, будут проведены земляные работы и заменены сети водоотведения до колодцев. Кроме того, в этом доме начался капитальный ремонт крыши. Подрядчик уже завозит материалы», – отметила Юлия Барсукова.

Также на Абрам-Мысе идёт капитальный ремонт крыш домов №№17 и 25 в переулке Охотничьем. На первом объекте подрядчик только приступил к работам, а на втором уже монтирует деревянный каркас под сборную стяжку. Все работы по капремонту многоквартирных домов в микрорайоне должны быть завершены до наступления осени.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего в 2022 году в городе Мурманске планируется провести работы по капитальному ремонту 222 многоквартирных домов.