В микрорайоне Кукисвумчорр Кировска состоялся девятый открытый пожарно-спортивный фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду

Он проводился среди подразделений противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Мурманской области и был посвящён памяти начальника 33 пожарной части Грачева.

Традиционный пожарно-спортивный фестиваль по горнолыжному спорту состоялся на склоне Учебно-спортивного комплекса в микрорайоне Кукисвумчорр в Кировске. Фестиваль проводился в командном и личном зачёте среди работников, сотрудников и ветеранов поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований региона, а также их детей. Учёта возрастных групп не было.

Каждый год количество участников растёт. В этот раз было14 команд пожарных и спасателей со всей области, а это более 80 человек. Самой зрелищной частью стала пожарная эстафета — спуск команды из трёх человек с пожарным рукавом на горных лыжах.

Болельщиков ожидала и насыщенная развлекательная программа: катание на снегоходах, полевая кухня и спортивные игры с аниматорами.

Владимир Пяткин, начальник Кировского филиала Государственной противопожарной службы управления ГОЧС и ПБ Мурманской области: «Мы не забыли угостить всех участников и гостей фестиваля блюдами полевой кухни. В этом году мы стараемся привносить что-то новое. В этот раз мы к каше, блинам и горячему чаю добавили ароматную уху».

Победители всех этапов соревнований определялись по времени, показанному в каждом заезде. Лучшие в общекомандном зачёте: 1-е место - команда 8-й пожарно-спасательной части 2-е место - команда 10-й пожарно-спасательной части, 3-е место – у ветеранов Мурманского арктического аварийно-спасательного центра.