В микрорайоне «Монча» для мончегорцев обустраиваются две новые площадки для спорта и отдыха

Здесь появятся веревочный парк, а в западной части города – современные спортивные тренажеры.

Работы по подготовке территории для веревочного парка идут полным ходом. Так, уже завершена укладка резинового покрытия, продолжается обшивка бортиков доской лиственницы. Веревочный парк уже доставлен в Мончегорск. Его установка начнётся в ближайшее время.

Продолжаются работы и на будущей спортивной площадке, расположенной рядом с домом № 5 по улице Стахановская. Вчера там был уложен первый слой асфальта. Сегодня ММУП «Городское благоустройство» приступило к финишному асфальтированию. По окончанию работ на площадке начнется укладка специального покрытия из резиновой крошки и установка спортивных тренажеров.

Работы будет выполнять АНО «Центр городского развития Мурманской области», сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска.