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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.24 11:00

В Минэкономразвития готовы запустить пилотные проекты «звёздного» рейтингования бизнеса

В условиях реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) в России тому или иному бизнесу по итогам проверок и профилактических визитов инспекторов необходимо выставлять «звёздный» рейтинг или другую систему публично доступной оценки. Это позволит гражданам лучше ориентироваться в том, каков уровень защищённости с точки зрения качества услуг и продукции того или иного предприятия.

С таким предложением на круглом столе в Совете Федерации 31 июля выступил статс-секретарь — замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев, который попросил у законодателей поддержки в реализации этого начинания. Как пишет pnp.ru, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что законодатели готовы её оказать и берут данный вопрос «на карандаш».

Контрольный рейтинг

Сегодня на карте навигатора в своём смартфоне каждый может найти нужное ему кафе или магазин. При этом у этого бизнес-объекта будет высвечиваться свой «звёздный» рейтинг (как правило, от 1 до 5 звёзд), который составляется по отзывам пользователей в соответствующем приложении. Подобную публичную оценку сегодня предлагают выставлять предприятиям и компаниям по итогам визита на них госконтролеров — идею предлагают реализовать в Минэкономразвития.

Как рассказал замглавы министерства Алексей Херсонцев, суть её такова: по итогам проверочных или профилактических мероприятий бизнесу государственными органами контроля «присваивается некий индекс, значение его уровня защищённости». «Это могут быть или звёздочки, или какое-то буквенное обозначение, которое становится публично доступным, чтобы потребители действительно видели — здесь был инспектор и выставил свою оценку. И, с другой стороны, чтобы бизнес понимал — если у него оценка на три балла, то люди крепко подумают, идти к нему или нет», — пояснил он.

Минэкономразвития готово запустить пилотные проекты уже в этом, максимум в следующем году. Это, считает чиновник, поможет доказать эффективность предполагаемой системы контрольного рейтингования. Стоит заметить, что подобная система уже работает во многих странах мира — не только в Европе или США, но и на других континентах (например, в ОАЭ и в отдельных провинциях Китая).

Алексей Херсонцев попросил законодателей оказать поддержку по внедрению этой системы — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин ответил, что сенаторы возьмут тему «на карандаш». И также предложил в ответ подумать над тем, чтобы устанавливать рейтинги для тех органов власти, которые ведут КНД в России — на это в Минэкономразвития ответили, что здесь уже действует система ведомственных наград для контролирующих органов того или иного министерства и ведомства.

Кроме того, в сводном докладе по итогам КНД в России за 2023 год впервые был представлен рейтинг таких органов власти по итогам прошлого года — они были разбиты на «корзины» в зависимости от количества проведенных ими проверок. В первой группе (более пяти тысячи проверок) лидером по эффективности проверочных и профилактически мероприятий стал Россельхознадзор, за ним следуют Ростехнадзор и МЧС России.

Профилактика будет обязательной

Говоря о том, на что будет прежде всего опираться реформа КНД в ближайшем будущем, Херсонцев обратил внимание на изменение подходов к профилактике нарушений. В частности, профилактический визит инспекторов, по его словам, надо проводить в обязательном порядке в отношении впервые вступающих в деятельность предпринимателей. Также совершенно точно в Минэкономразвития будут исходить из того, что для предприятий из средних категорий риска надо проводить проверки в режим обязательного, а не добровольного профилактического режима.

Отдельное внимание будет уделено внедрению соглашения об устранении нарушений — в его рамках контролёры будут сначала предупреждать о нарушениях. О необходимости введения этой меры ранее заявлял председатель правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме в апреле 2024 года. Речь идёт о том, чтобы не штрафовать сразу бизнес на астрономические суммы, а предупреждать о нарушении с обязательным условием обеспечить финансирование работ по его устранению. Предполагается, что такие соглашения могут заключаться контрольными органами не только с бизнесом, но и с муниципальными властями.

Напомним, что проводимая в России реформа КНД подразумевает внедрение и закрепление рискориентированного подхода в деятельность госконтролёров — это позволит избавить инспекторов от соблазна «кошмарить» бизнес избыточными требованиями и проверками. Такой подход предполагает снижение количества инспекторских визитов туда, где риск нарушений меньше. Таким образом, он должен снизить административную нагрузку на добросовестные предприятия — контроль в зонах повышенного риска растёт, а в более безопасных зонах он снижается или отсутствует.

Дроны-контролёры

От качества контроля на муниципальном уровне напрямую зависит уровень жизни людей — на этом сделал акцент первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. По его убеждению, следует подготовить для муниципалов методические рекомендации по разработке индикаторов риска и предложить типовые индикаторы. Причём работа эта, подчеркнул сенатор, должна быть сделана в обязательном порядке.  

Также он предложил подумать над концепцией применения беспилотников в КНД — для дискуссий на эту тему, проведение которых в Совете Федерации считают уже необходимостью, палата регионов готова предоставить свою площадку. Назвал Яцкин и отрасли, где надзорные дроны будут особенно востребованы — это, в частности, фитосанитарный мониторинг за очагами распространения амброзий и других растений, способных убивать флору в зоне своего распространения и даже причинять вред здоровью человека. Эта проблема, заметил сенатор, актуальна для большей части территории нашей страны.

 

«Парламентская газета».

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