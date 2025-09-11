В Министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области прошла встреча с участником программы «Герои Севера»

Вчера заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Ирина Очкинадзе провела встречу с участником специальной военной операции и кавалером Ордена Мужества Андреем Пуховым.

Андрей Пухов после прохождения службы участвует в программе «Герои Севера», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель программы заключается в формировании кадрового резерва региона. Наставником Андрея Пухова выступает сенатор РФ от Заполярья Елена Дягилева.

Во время встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности министерства, включая проблемы газификации, модернизацию коммунальной инфраструктуры, доступ к технологическому присоединению инженерных сетей для жителей Мурманской области, а также особенности положения региона в рамках единой энергетической системы страны.

Особое внимание было уделено вопросам повышения энергоэффективности в регионе. Участникам была представлена деятельность Агентства энергетической эффективности, занимающегося реализацией проектов по внедрению современных технологий и методов энергосбережения.

Встреча прошла успешно и продуктивно. Ирина Очкинадзе подчеркнула готовность министерства поддерживать инициативных профессионалов, создавая условия для их профессионального роста и развития.

На протяжении этой недели Андрей будет проходить стажировку в различных ведомствах и учреждениях Мурманской области. Программа построена таким образом, чтобы стажёр смог увидеть работу профильных структур в реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» и федеральных программ для повышения качества жизни на Крайнем Севере.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента РФ Владимира Путина о масштабировании федерального проекта «Время героев». Она стартовала с февраля, в Год защитника Отечества и направлена на формирование кадрового резерва Мурманской области из числа участников СВО. Обучение героев продлится до мая 2026 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553192/#&gid=1&pid=1