В Министерстве обороны Российской Федерации открыт канал «Добро-Информ»

На этом канале публикуется информация о всех гражданах и организациях, оказывающих поддержку военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции.

Вся информация о канале размещена на официальном сайте Минобороны России «Добро-Информ»: https://mil.ru/dobro.htm, а также в телеграм-канале «Добро-Информ»: https://t.me/DobroInform

Кроме того, в канале указана контактная информация о способах и возможностях передачи помощи военнослужащим Российской Федерации и добрых делах. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru Единый телефонный номер для связи 117.

Фото: https://vk.com/mil