Мурманская область. Арктика (16+)03.11.23 09:30
В Министерстве обороны Российской Федерации открыт канал «Добро-Информ»
На этом канале публикуется информация о всех гражданах и организациях, оказывающих поддержку военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции.
Вся информация о канале размещена на официальном сайте Минобороны России «Добро-Информ»: https://mil.ru/dobro.htm, а также в телеграм-канале «Добро-Информ»: https://t.me/DobroInform
Кроме того, в канале указана контактная информация о способах и возможностях передачи помощи военнослужащим Российской Федерации и добрых делах. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru Единый телефонный номер для связи 117.
Фото: https://vk.com/mil
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
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