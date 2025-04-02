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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.25 19:50

В Министерстве образования и науки Мурманской области состоялось заседание комиссии по аттестации руководителей и кандидатов на должность четырёх образовательных организаций

По итогам рассмотрения документов на должность руководителя Апатитского политехнического колледжа имени Г.А. Голованова аттестована Анастасия Рожкова.

Более десяти лет Анастасия Александровна проработала в Кольском научном центре РАН, затем перешла в сферу образования и с 2021 года трудилась в Апатитском политехническом колледже имени Г.А. Голованова. В должности заместителя директора АПК выстраивала взаимодействие с крупнейшим работодателем Кировско-Апатитского района – компанией «ФосАгро», активно включилась в реализацию проекта «Профессионалитет».

Из шести претендентов на должность руководителя автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Губернаторский лицей» аттестована Лариса Михайлова. Лариса Валентиновна – педагог по первому высшему образованию, работала учителем в школе, затем проходила профессиональную переподготовку, училась в мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей», имеет около десяти лет стажа на руководящих должностях в образовательных организациях.

Кандидаты на должность руководителей Северного колледжа физической культуры и спорта и Мурманского технологического колледжа сервиса не прошли аттестацию, заседание комиссии по этому вопросу будет проведено повторно.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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