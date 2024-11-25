В Министерстве образования и науки состоялась пресс-конференция, посвящённая VI Международному экологическому диктанту

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, участниками стали сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта, руководитель Союза энерго-экологической безопасности, председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова, заместитель министра образования и науки Мурманской области заместитель председателя Регионального оргкомитета проекта Елена Зубрицкая, заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Дмитрий Банников, директор государственного автономного нетипового образовательного учреждения Мурманской области «Центр образования «Лапландия» Сергей Кулаков.

«Мурманская область традиционно активно принимает участие в экологическом диктанте: в 2023 году его написали около 15 тысяч северян в оффлайн- и онлайн-формате. В этом году для желающих поучаствовать в очном формате на сегодняшний день уже открыто 14 площадок», — отметила в приветственном слове Елена Зубрицкая.

С 2024 года официальный старт Международного экологического диктанта проходит в разных регионах России. Мурманску выпала честь стать центральной площадкой диктанта, торжественное открытие состоится 25 ноября на атомном ледоколе «Ленин».

Наталья Соколова предложила запустить флешмоб #насевережить.

«Во время проведения Экодиктанта мы проводим конкурс «По родным просторам». Предлагаю запустить флешмоб в соцсетях на #насевережить. Жители Крайнего Севера, Арктики будут рассказывать, где можно жить, отдыхать и учиться с учетом природных и экологических аспектов», — рассказала она, добавив, что в числе основных требований будут видеоролики до 60 секунд, подчеркивающие красоту природы.

Кроме того, Наталья Соколова отметила, что одной из тем Международного Экодиктанта является экотуризм, а такой флэшмоб будет способствовать привлечению туристов в Арктику и на заповедные территории Мурманской области.

Экодиктант можно будет написать на онлайн-площадках до 8 декабря. Флешмоб планируется провести в те же сроки, напоминает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/