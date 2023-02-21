В Министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области назвали родники с безопасной водой

Исследование 24 родников Мурманской области, активно используемых населением в питьевых целях, провели молодые учёные Кольского научного центра. Результаты химического анализа показали, что более половины исследованных источников были питьевыми и соответствовали воде первой категории по российским гигиеническим нормативам.

Для исследования были отобраны десять самых популярных родников, такие как «Горный», «Лапландский», «Каменный» и другие. В основном по исследованным показателям в воде родников превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, величина pH соответствует нормативу для питьевых вод.

По всем исследованным показателям её качество удовлетворяет требованиям, предъявляемым к качеству воды, расфасованной в ёмкости, первой категории.

Вместе с тем в целях профилактики рекомендуется использовать её для питья только в кипяченом виде, либо употреблять гарантированно чистую специально очищенную питьевую воду.

Региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства отмечает, что ранее на ряде информационных площадок публиковалась искаженная информация о состоянии воды в родниках Мурманской области.

С информацией о наиболее популярных в Мурманской области родниках, в том числе с данными о качестве воды в них, можно ознакомиться на сайте Кольского научного центра Российской Академии наук.