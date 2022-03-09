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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.22 16:30

В Министерстве спорта Мурманской области подвели итоги первой недели Полярной Олимпиады

Главным спортивным событием прошедшей недели в Кольском Заполярье стала торжественная церемония открытия Праздника Севера – это одно из самых ярких и красочных мероприятий, которое каждый год вызывает большой интерес жителей Мурманской области. Об этом в рамках доклада на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

«Церемония открытия Праздника Севера прошла 5 марта на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске. Для всех пришедших на праздник зрителей, а их, несмотря на мороз, собралось более 4000 человек, было организовано световое и лазерное шоу, оленьи бега на санях, театрализованная постановка с местным колоритом и творческие выступления», – отметила министр.

Центральной частью церемонии открытия стало театрализованное шоу «Мечта человека» по мотивам северных легенд, а кульминацией торжества – символическая эстафета и зажжение олимпийского огня, которые завершились запуском символических часов Праздника Севера.

Старт первой недели 87-го традиционного международного Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся дали в Долине Уюта – 3 марта там начались Всероссийские соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальной Олимпиады России» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходили два дня, в них приняло участие 106 спортсменов в возрасте 12 лет и старше из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, Кольского и Кандалакшского районов, Алакуртти. Спортсмены соревновались в эстафетах, лыжных гонках классическим стилем и свободных стилем, а также в скоростном беге на снегоступах.

Также в первую соревновательную неделю определились сильнейшие спортсмены детского Праздника Севера по сноуборду и по хоккею с мячом.

«На текущей неделе в рамках Полярной Олимпиады пройдут еще несколько соревнований. 7 марта в Кировске на базе областной школы олимпийского резерва состоялось открытие всероссийских соревнований по горнолыжному спорту среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения «Надежды России». Соревнования будут проходить в течение недели с 8 по 13 марта в Кировске. Среди участников – 184 спортсмена, представители  из 20 регионов России от Москвы до Камчатки, от Мурманска до Кабардино-Балкарии», – сообщила Светлана Наумова.

Кроме того, 9 и 10 марта в Долине Уюта пройдут Всероссийские соревнования «Праздник Севера» по биатлону среди юношей и девушек 15-16 и 17-18 лет. В первый день участники будут состязаться в гонке на 7,5, 10 и 12,5 км, а 10 марта – в спринте на 4,5, 6 и 7,5 км. В соревнованиях примут участие около 30 спортсменов из Мурманской области, также планирует присоединиться команда из Республики Карелия.

13 марта на санных трассах кандалакшской спортивной школы пройдут соревнования 62-го Праздника Севера учащихся по натурбану. По итогам будут разыграны личные и командные призы среди спортсменов в дисциплине «натурбан – одноместные сани» (возрастные группы юноши, девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет) и в дисциплине «натурбан – двухместные сани» (возрастная группа юноши 12-17 лет). За победу в одиночных заездах и заездах двухместных экипажей будут бороться около 60 юных саночников из Кандалакши и Кировска.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в  общей сложности в рамках 87-го традиционного международного Праздника Севера пройдет 15 соревнований по 11 видам спорта: это горнолыжный, конькобежный, парусный спорт, биатлон, хоккей, хоккей с мячом, лыжные гонки, регби, спортивное рыболовство, мини-футбол на снегу и национальные виды спорта.

По программе 62-го Праздника Севера учащихся пройдет 15 соревнований по лыжным гонкам и снегоступингу, хоккею с мячом, натурбану, сноуборду, спортивному ориентированию, хоккею, спортивному рыболовству, конькобежному и горнолыжному спорту, парусному спорту, фигурному катанию, мини-футболу и национальным видам спорта.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442171/#&gid=1&pid=1

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