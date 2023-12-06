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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.23 13:30

В Министерстве труда и социального развития Мурманской области подвели итоги конкурса «Семья Заполярья»

В ходе заявочной кампании было подано более 200 заявок из разных уголков региона: от Мурманска до Алакуртти, от Заполярного до Умбы. Лидеры определены в соответствии с суммой баллов, набранных по итогам народного голосования в официальной группе министерства ВКонтакте, а также экспертных оценок членов комиссии.

В этом году победа присуждалась по 7 номинациям. В номинации «Будущие родители» победу одержали фотографии «Сохраняя традиции» Марии Меньших (первое место), «В ожидании третьего чуда!» Анны Умновой (второе место) и «Кто на Севере живёт?» Полины Чешковой (третье место).

В номинации для многодетных семей «Большая семья»: «В ожидании Нового года» Дарьи Малышевой (первое место), «Движение - жизнь» Ольги Белецкой (второе место), «Счастье быть семьёй» Анастасии Банниковой (третье место). В номинации для многопоколенных семей «Крепкая семья»: «На Севере - новоселье!» Екатерины Щербаковой (первое место), «Семейный выходной большой семьи» Анары Шамашевой (второе место), «Четыре поколения женственности» Елены Ленковской (третье место).

В номинации для военных и моряков «Сильная семья»: «На праздник всей семьёй!» Яны Рябовой (первое место), «Семья Лябиных - дружная и сильная!» Полины Лябиной (второе место) и «Крепкая семья-сильная Россия» Юлии Зуевой (третье место). В номинации «Спортивная семья»: «Мама, папа, я - спортивная семья!!!» Оксаны Черкасовой (первое место), «1,2,3,4,5 - на лыжах вместе мы опять!» Дмитрия Сухарева (второе место) и «Конный спорт - выбор смелых, сильных, решительных» Ольги Книга (третье место).

В номинации «Активная семья»: «Активный отдых» Дарьи Малышевой (первое место), «Дело предков будет жить!» Анны Терентьевой (второе место) и «ЛЕТО - это маленькая жизнь» Юлии Лобановой (третье место). В номинации «Творческая семья»: фотография «Семейство Художников» Евгении Тришиной (первое место), «Под музыку танцуя рисуй…» Ольги Книга (второе место) и «Здоровая еда - в почете всегда!» Анастасии Сидоровой (третье место).

Фото всех участников, прошедших конкурсный отбор, опубликованы в группе министерства труда и социального развития в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, церемония награждения победителей и призёров первого регионального конкурса фотографий «Семья Заполярья» состоится до конца года. Авторы самых ярких фотографий в каждой из номинаций получат подарки от официального спонсора конкурса Мурманского морского торгового порта, а также настольную игру «Поймай северное сияние».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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