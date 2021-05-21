В Минькино началось строительство культурно-досугового центра

В Минькино в рамках национального проекта «Культура» началось строительство культурно-досугового центра. Сегодня ход работ на объекте проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«По объекту особых замечаний нет. Есть небольшое отклонение от графика, связанное с поступлением талых вод. Сейчас проектный институт даст технические решения, как остановить этот процесс, и на следующей неделе подрядчик приступит к устройству фундамента, котлован под него готов», – отметил Владислав Сандурский.