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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.22 11:30

В Минькино открылся культурно-досуговый центр

В селе Минькино Кольского района открыл свои двери для местных жителей культурно-досуговый центр. Участники самодеятельных коллективов отметили долгожданное событие первым сборным концертом на новой сцене. Гостем праздника стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Приветствуя сельчан, глава региона отметил, что Минькино активно развивается.

«Строительство клуба – очередное тому подтверждение. Приятно видеть, что здесь появился современный объект культуры в рамках национального проекта. Очень хочется, чтобы здесь кипела жизнь, чтобы сюда приходила молодёжь. У нас с компанией «НОРЕБО» есть чёткие планы развития в Минькино перерабатывающего производства. Не исключаю, что удастся создать и судоремонтные мощности. Посёлок получит новый импульс для экономического развития. А это значит, что здесь будет больше молодёжи, молодых семей, больше детишек будет рождаться. И, конечно, важно, чтобы было чем заняться помимо работы. Поэтому я всех жителей поздравляю с определённого рода возрождением!», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис поблагодарил строителей за качественную работу, руководство Кольского района – за эффективную организацию, а жителей села – за поддержку идеи по созданию культурно-досугового центра.

С инициативой создания в Минькино учреждения культуры выступили сами сельчане – старый клуб прекратил свою деятельность ещё в 2013 г. Минькинский КДЦ, сданный в эксплуатацию 30 декабря 2021 г., построен в рамках национального проекта «Культура» и стал филиалом Междуреченского сельского дома культуры. Одноэтажное здание способно принять около 90 человек и оснащено современным оборудованием для творчества и досуга. Здесь расположились зал для выступлений, классы для занятий кружков и секций, библиотека. На прилегающей к центру территории оборудована игровая детская площадка.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, общая сумма затрат на строительство и оборудование КДЦ составила более 62 млн рублей. Из них порядка 27 млн – средства федерального бюджета, почти 29 млн – областного, и свыше 1,5 млн – средства бюджета с.п. Междуречье, а также более 5 млн по дополнительному соглашению (4814000 рублей – областной бюджет, 253400 рублей – бюджет Кольского района).

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434762/#&gid=1&pid=9

 

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