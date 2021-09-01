В Минькино в рамках национального проекта «Культура» продолжается строительство культурно-досугового центра

Ход работ на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Техническая готовность объекта – 41%. Подрядчик полностью возвел стены будущего здания, сейчас идет подготовка монолитного пояса, на которые будут опираться балки для плит покрытия. Они должны прийти в сентябре из Нижнего Тагила. В целом рисков срыва национального проекта по этому объекту не вижу», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, сейчас на стройплощадке завершаются последние работы по прокладке сетей водоснабжения, и уже на этой неделе подрядчик приступит к благоустройству территории и до конца сентября завершить его, включая и асфальтирование. Сам объект будет сдан в эксплуатацию до конца 2021 года.