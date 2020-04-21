В Минькино водопроводную воду рекомендовано использовать только в технических целях

Администрация Кольского района уведомляет жителей с.Минькино о том, что на основании постановления главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 18.04.2020 № 10 «О качестве питьевой воды в с. Минькино Кольского района», использование воды из системы централизованного водоснабжения Минькино с 18 апреля и до уведомления о восстановлении качества питьевой воды разрешено только в технических, пожарных и канализационных целях.

В период весеннего паводка в данном населенном пункте наблюдается ухудшение качества питьевой воды. Прежде всего, это связано с качеством воды в самой реке Большая Лавна, из которого и осуществляется водозабор с. Минькино.

Рядом находятся карьеры. Большегрузные автомобили разбивают грунтовый автоподъезд к местам добычи щебня, в результате взвесь попадает в реку.

Администрация Кольского района уведомляет жителей, что на время вводимого ограничения организовано снабжение населения с. Минькино питьевой водой, соответствующей гигиеническим требованиям.

Цистерна с питьевой водой размещена во дворе многоквартирного дома № 154. При возникновении ситуации, когда в цистерне питьевая вода будет заканчиваться, просим сообщать об этом в МКУ «ХЭС Кольского района» по телефонам: 8(815-53) 3-36-95, 8-911-805-8443, 8-911-342-55-09.