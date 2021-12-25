В Минькино завершены строительно-монтажные работы по возведению культурно-досугового центра

В Минькино в рамках национального проекта «Культура» завершены строительно-монтажные работы по возведению культурно-досугового центра. Их качество проверила и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая.

«За девять месяцев в Минькино с нуля возвели новое здание культурно-досугового центра, о котором так долго мечтали местные жители. Новый объект выдержан в советском стиле и обещает станет настоящим центром притяжения в посёлке», – отметила Александра Седлецкая.

Стоимость объекта – 50,6 млн рублей, из которых 23,7 млн выделены из федерального бюджета, 25,6 млн – из областного и 1,3 млн – из муниципального.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в настоящее время идёт оформление документов для ввода объекта в эксплуатацию. Сотрудники уже начали обживать новое здание. Работа по переезду кипит: идёт монтаж светового и звукового оборудования, а в помещении библиотеки расставляют книги. Совсем скоро культурно-досуговый центр распахнет свои двери перед жителями села.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433084/#&gid=1&pid=1