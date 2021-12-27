В минькинской коррекционной школе рисуют счастье

«Мы рисуем счастье» – так называется проект Единого волонтёрского центра Мурманской области, который реализуется в рамках развития корпоративного волонтёрства. В проекте участвуют добровольцы мурманских компаний, которые помогают сделать стены социальных учреждений Кольского Заполярья жизнерадостнее с помощью ярких рисунков.

Реализация проекта началась в ноябре 2020 года. Тогда волонтёры компании «КолАтомЭнергоСбыт» под руководством художников украсили стену в классе для дошколят социального приюта для детей и подростков «Берегиня». В этом году проект переместился в Минькино, а в роли волонтеров проекта выступили сотрудники мурманского регионального филиала «Россельхозбанка».

«В основе сюжета рисунка, который мы вместе с художником выбрали для минькинской коррекционной школы – северная природа, скалы, киты. Рисунок украсит стену в столовой, поэтому любоваться красивым пейзажем смогут все воспитанники. Пока мы рисовали, несколько ребят тоже захотели поучаствовать в процессе и присоединились к нам, – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис. – Такие мероприятия, безусловно, являются событием для ребят, а рисунок, который наши волонтеры нарисовали сегодня, останется на долгую и добрую память».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики по информации, работа над «картиной» завершится через несколько дней, а результат воспитанники минькинской школы увидят уже после каникул.

«Мы не в первый раз участвуем в совместных акциях с Единым волонтерским центром, сегодня было очень увлекательное мероприятие, очень творческое, и оказалось, что рисовать – это не так-то просто. Но все очень увлеклись этим занятием и думаю, что получили большой заряд позитива сегодня», – сказал руководитель мурманского филиала «Россельхозбанка» Вячеслав Лукиша.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433200/#&gid=1&pid=2