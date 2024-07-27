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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.24 09:30

В Минобороны РФ определили порядок выплаты 5 млн рублей в случае гибели на СВО

В Министерстве обороны разработали порядок выплаты пяти миллионов рублей гражданскому персоналу Вооружённых сил России в случае гибели на спецоперации. Документ 25 июля размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Соответствующий указ 11 марта подписал Президент РФ Владимир Путин. Речь идёт о гражданских служащих, получивших ранения или контузию на передовой или в Сирии до 2015 года, и о семьях погибших бойцов. За ранение, в частности, сотрудникам положены три миллиона рублей.

Теперь в Минобороны определили порядок и условия предоставления меры поддержки. Единовременные выплаты гражданскому персоналу ВС РФ назначаются при их гибели на специальной военной операции в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в приграничных регионах и на Украине либо выполнявших задачи в Сирии с 30 сентября 2015 года. Деньги также выделят в случае смерти сотрудника в течение года со дня их увольнения, наступившей из-за увечья или заболевания, полученного во время боевых действий. 

На выплату смогут рассчитывать супруги, родители, иждивенцы, дети до 18 лет либо до 23 лет, если они учатся по очной форме и те, кто фактически воспитывал погибшего в течение не меньше пяти лет до достижения им совершеннолетия. Если вышеназванные родственники отсутствуют, меру поддержки окажут совершеннолетним детям, а если таковых нет, — братьям и сестрам.

Выплаты осуществляет финансовый орган, обеспечивающий воинские части, с которыми сотрудник заключил трудовой договор. Решение о выплате в течение пяти дней принимает должностное лицо, устроившее гражданина на работу. Для этого необходимо будет подать заявление на выплату и справку об увечье. Решение же о выплате федеральным государственным гражданским служащим принимает министр обороны.

Как уточняет pnp.ru, документы о выплате родным сотрудников, погибших из-за травмы, ранения или контузии рассматривают комиссии при Минобороны и военных округах.

Близким погибших на СВО или в Сирии понадобится предоставить копии свидетельства о смерти, своих паспортов и документов, подтверждающих родственную связь, справку из вуза для студентов, а также копии решения органа опеки или суда для иждивенцев и фактически воспитывавших погибшего.

В приказе о назначении выплаты при ранении указываются должность сотрудника, фамилию, имя и отчество, основание для меры поддержки, сумму и банковские реквизиты. В случае гибели пропишут также данные родственников. Деньги переведут в течение трех рабочих дней со дня издания приказа. Несовершеннолетним детям погибших средства перечислят на отдельные номинальные счета родителей, опекунов или попечителей.

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