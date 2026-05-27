В Минобороны России подвели итоги отопительного сезона и поставили задачи на предстоящий период

21-22 мая в штабе материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации под руководством заместителя министра обороны генерал-полковника Александра Санчика подвели итоги отопительного периода 2025/26 года и определили задачи на предстоящий.

В сборах приняли участие начальник и должностные лица Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России, Управления эксплуатации фондов центральных органов военного управления, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, а также руководители территориальных подразделений военных округов, флотов и представители Главной военной прокуратуры РФ, АО «Оборонэнерго», ПАО «Ростелеком».

Генерал-полковник Александр Санчик подчеркнул, что при обеспечении коммунальными услугами закреплённых объектов отопительный период прошёл без существенных срывов, отметив качественную и своевременную работу специалистов на всех уровнях. В свою очередь, руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России полковник Артур Чистяков обозначил задачи на предстоящий отопительный период и отметил важность реализации мероприятий по развитию цифровизации военной инфраструктуры.

Начальник филиала по Военно-морскому флоту подполковник Алексей Алексеев доложил, что в ходе отопительного периода 2025/26 года серьёзных технологических нарушений зафиксировано не было, а общее количество аварий по сравнению с 2025 годом снижено в 3 раза, что свидетельствует о качественной подготовке к отопительному сезону. Указанный результат достигнут благодаря своевременному проведению плановых ремонтных и профилактических мероприятий на объектах теплового, электросетевого и водопроводно-канализационного хозяйства, организации эффективного контроля за эксплуатацией оборудования и оперативному реагированию персонала на нештатные ситуации.

Филиал по ВМФ уже приступил к подготовке к отопительному периоду 2026/27 года. Собственными силами проводятся плановые ремонты объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на 29 мая 2026 года обеспечен выход на 253 объекта из 281 запланированного, полностью завершены работы на 63 объектах.

При подготовке к отопительному периоду 2025/2026 года филиалом успешно реализованы инвестиционные проекты и проведена модернизация 5 котельных Северного флота с переводом на альтернативные виды топлива (газ, уголь), расположенных на территории Архангельской и Мурманской областей. Мероприятия полностью завершены на 2 котельных в Архангельской области, а по 3 котельным в Мурманской области работы выполнены на 97%, где сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Также в рамках энергосервисного контракта на котельной в Краснодарском крае выполнен перевод с мазута на газ (готовность составляет 30%, плановое завершение — конец 2026 года).

В 2026 году организована работа по обновлению резервуарного парка котельных, на которых не обеспечен нормативный запас содержания топлива. На 7 котельных проводятся мероприятия по установке дополнительных емкостей. Работы планируется завершить до начала отопительного периода 2026/27 года.

Кроме того, филиал спланировал и организовал капитальный ремонт на 7 объектах казарменно-жилищного фонда и 3 объектах коммунального назначения, расположенных на территориях Тихоокеанского и Северного флотов. Среди этих объектов — учебный корпус Военного заведения во Владивостоке, корпус санатория «Океанский», плавательный бассейн в Североморске, который будет сдан в конце 2026 года, а также спортивный комплекс «Олимпийский», введённый в эксплуатацию в апреле 2026 года.

