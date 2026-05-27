Мурманская область с размахом отметит 88-й день рождения: во всех муниципалитетах пройдет более 150 культурных и просветительских событийМинистерство здравоохранения Мурманской области запустило регулярный опрос граждан об удовлетворенности качеством медицинской помощи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.05.26 10:15

В Минобороны России подвели итоги отопительного сезона и поставили задачи на предстоящий период

21-22 мая в штабе материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации под руководством заместителя министра обороны генерал-полковника Александра Санчика подвели итоги отопительного периода 2025/26 года и определили задачи на предстоящий.

В сборах приняли участие начальник и должностные лица Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России, Управления эксплуатации фондов центральных органов военного управления, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, а также руководители территориальных подразделений военных округов, флотов и представители Главной военной прокуратуры РФ, АО «Оборонэнерго», ПАО «Ростелеком».

Генерал-полковник Александр Санчик подчеркнул, что при обеспечении коммунальными услугами закреплённых объектов отопительный период прошёл без существенных срывов, отметив качественную и своевременную работу специалистов на всех уровнях. В свою очередь, руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России полковник Артур Чистяков обозначил задачи на предстоящий отопительный период и отметил важность реализации мероприятий по развитию цифровизации военной инфраструктуры.

Начальник филиала по Военно-морскому флоту подполковник Алексей Алексеев доложил, что в ходе отопительного периода 2025/26 года серьёзных технологических нарушений зафиксировано не было, а общее количество аварий по сравнению с 2025 годом снижено в 3 раза, что свидетельствует о качественной подготовке к отопительному сезону. Указанный результат достигнут благодаря своевременному проведению плановых ремонтных и профилактических мероприятий на объектах теплового, электросетевого и водопроводно-канализационного хозяйства, организации эффективного контроля за эксплуатацией оборудования и оперативному реагированию персонала на нештатные ситуации.

Филиал по ВМФ уже приступил к подготовке к отопительному периоду 2026/27 года. Собственными силами проводятся плановые ремонты объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на 29 мая 2026 года обеспечен выход на 253 объекта из 281 запланированного, полностью завершены работы на 63 объектах.

При подготовке к отопительному периоду 2025/2026 года филиалом успешно реализованы инвестиционные проекты и проведена модернизация 5 котельных Северного флота с переводом на альтернативные виды топлива (газ, уголь), расположенных на территории Архангельской и Мурманской областей. Мероприятия полностью завершены на 2 котельных в Архангельской области, а по 3 котельным в Мурманской области работы выполнены на 97%, где сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Также в рамках энергосервисного контракта на котельной в Краснодарском крае выполнен перевод с мазута на газ (готовность составляет 30%, плановое завершение — конец 2026 года).

В 2026 году организована работа по обновлению резервуарного парка котельных, на которых не обеспечен нормативный запас содержания топлива. На 7 котельных проводятся мероприятия по установке дополнительных емкостей. Работы планируется завершить до начала отопительного периода 2026/27 года.

Кроме того, филиал спланировал и организовал капитальный ремонт на 7 объектах казарменно-жилищного фонда и 3 объектах коммунального назначения, расположенных на территориях Тихоокеанского и Северного флотов. Среди этих объектов — учебный корпус Военного заведения во Владивостоке, корпус санатория «Океанский», плавательный бассейн в Североморске, который будет сдан в конце 2026 года, а также спортивный комплекс «Олимпийский», введённый в эксплуатацию в апреле 2026 года.

 

 

Фото предоставлено ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Расходы на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли на 15%-PRO Валюту (16+)Доллар стабилен к фунту и иене, дешевеет к евро-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 мая-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять