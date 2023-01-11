В Минобороны России стартовала VIII информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»

В Министерстве обороны Российской Федерации стартовала VIII информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!». В рамках акции будут проведены активности, направленные на популяризацию военной службы. Мероприятия спланированы в различных регионах страны, на территории которых дислоцируются соединения и воинские части, а также в образовательных организациях среднего общего и среднего профессионального образования.

В городах и крупных населенных пунктах пройдут военно-патриотические шоу с показом боевой техники, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также показательные выступления различных подразделений. Также будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, в которых каждый желающий сможет пройти тестирование и написать заявление для заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Акция в том числе направлена на информирование учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных учреждений, воспитанников старших курсов суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов Минобороны России, военнослужащих по призыву и контракту об особенностях поступления и обучения в военных вузах страны.

Для учащихся и студентов образовательных учреждений будут проводиться иллюстрированные выставки и уроки мужества. В ходе тематических встреч учащимся выпускных классов расскажут о Вооруженных Силах РФ, преимуществах обучения в военных вузах, порядке и правилах поступления в них, а также об особенностях службы по контракту.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в проведении акции примут участие военнослужащие, награжденные государственными наградами, представители ветеранских организаций, военных комиссариатов, участники военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» завершится 1 марта 2023 года.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/