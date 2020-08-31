В Минпросвещения РФ не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса

Министерство просвещения России не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса, заявил 30 августа директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

«Прививка - это всегда дело добровольное», - сказал Семченко, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что никто заставлять учителей делать прививку не будет. «Это дело каждого конкретного человека», - подчеркнул он.

«Никто добровольно-принудительно ни от каких коронавирусов или любых других (инфекций) не прививает», - добавил он.

В то же время он рекомендовал педагогам сделать прививку от гриппа, но ещё раз подчеркнул, что решение должен принимать каждый самостоятельно, пишет ТАСС.