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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.22 11:00

В Минске подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Мурманской областью

10 сентября в Минске было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и правительством Мурманской области. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и председатель Минского городского исполнительного комитета Республики Беларусь Владимир Кухарев.

«Экономическая повестка обширная. Запускаем активную совместную работу. Самое главное, о чем мы договорились – это перевалка белорусских грузов через порт Мурманск. Это означает строительство нового терминала в порту Мурманска, взаимовыгодное решение. Также будут увеличены поставки техники: коммунальной, для горнодобывающих компаний, специальной, пассажирского транспорта – автобусов и троллейбусов. Для нас это надёжная, современная техника, для белорусских производителей – увеличение спроса. Кроме того, белорусскими компаниями ведётся доработка специальной шахтной техники для компаний нашего региона», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также отметил, что большим спросом пользуется прямой поезд Мурманск-Минск, и ведётся работа по запуску прямого авиарейса между городами.

«Приняты соответствующие решения о совместной работе в рамках образовательной и культурной деятельности, по обмену молодёжи и студентов. И конечно патриотическое воспитание, направление, которое сегодня чрезвычайно важно. Все это отражено в соглашении. Также с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Евгеньевичем Кухаревым договорились провести дни Мурманской области в центре Минска», – сказал Андрей Чибис.

Владимир Кухарев отметил, что общее славное прошлое обеспечивает хороший фундамент для развития взаимоотношений. Особый акцент он сделал на развитии сотрудничества молодежи.

«За эти дни проработан ряд серьёзных вопросов. Нашим гостям была предоставлена возможность увидеть, что делается в Минске, какая продукция, познакомиться с работой ведущих предприятий. Уверен, что наши партнёрские отношения будут развиваться и укрепляться в самых разных сферах – промышленности, сельского хозяйства, образования. Самая главная договоренность – по вопросам взаимодействия молодёжи. Это очень важно для наших стран. От того, как молодые люди будут дальше встречаться и налаживать хорошие, добрые отношения – зависит будущее государств. И сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее», – подчеркнул председатель Мингорисполкома.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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