В Минске работает большая делегация из представителей разных направлений промышленности Кольского полуострова

В рамках рабочей поездки делегации Мурманской области в Республику Беларусь состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева. Стороны обсудили итоги совместной работы и планы на будущее.

Андрей Чибис подчеркнул, что взаимоотношения сторон стабильно развиваются и укрепляются, прежние договоренности реализуются в полном объёме.

«Для нас Беларусь – очень важный партнёр. Все решения, о которых мы договаривались в прошлый раз, реализуются. Например, на улицах Мурманска ездит более 200 единиц общественного транспорта производства Беларуси, это то, о чем мы договаривались в рамках прошлого визита. И без нареканий. Работает 300 «БЕЛАЗов» в наших компаниях, карьерные самосвалы. Буквально недавно мы открыли в Апатитах новый центр технического обслуживания «БЕЛАЗ», а до этого – лабораторию, где готовят специалистов в филиале нашего Мурманского арктического университета. Запланированы серьёзные поставки техники для наших горнодобывающих компаний в следующем году. Один из ключевых для нас совместных проектов – строительство большого порта для белорусских грузов на западном берегу Кольского залива. Растёт объём перевалки через порт Мурманск, доставки грузов потребителю. Важно, что мы вместе обсуждаем это подробно, и на уровне руководства Республики Беларусь, Александра Григорьевича Лукашенко. И мы серьёзно продвинулись, сейчас ведётся системная работа: в активной стадии реализация Мурманского транспортного узла, первый этап завершён, в стахановских темпах построено 50 км железной дороги, мостовые переходы. Сегодня мы с белорусскими партнёрами подобрали земельный участок и юридическое лицо уже создано – резидент Арктической зоны РФ, приступили к реализации. Идёт упаковка проекта, плотная работа. Перспективы сотрудничества есть в разных сферах, включая рыбную промышленность, аквакультуру. Все это предполагает серьёзный экономический рост», – перечислил Андрей Чибис.

Глава Мурманской области отметил, что в Минске работает большая делегация из представителей разных направлений промышленности Кольского Заполярья, сегодня и завтра запланировано посещение ряда объектов.

«Уверен, что ещё плотнее будут совместные проекты, так как к этому есть взаимный интерес. В том числе развитие туризма, безусловно, здесь важен вопрос транспортного обеспечения – это предмет для обсуждения. Чтобы летали почаще, связь была активнее. Кроме того, у нас идёт обмен культурными делегациями, это важная составляющая сотрудничества. Обмен среди школьников, образовательные проекты, в том числе в рамках технопарков. И погружение в практическую производственную деятельность наших регионов – это важная большая перспектива. Нужно укреплять дружбу, сотрудничество, чтобы будущие поколения сохранили эти крепкие отношения. Это сделает наши страны сильнее. Главное, что у нас общие ценности и мы вместе», – подчеркнул Андрей Чибис и поблагодарил Владимира Кухарева за приглашение.

Владимир Кухарев отметил, что Беларусь и Мурманскую область связывают множество направлений сотрудничества, и перспектив становится больше.

«Можно констатировать, что в прошлом и в этом году развитие наших торгово-экономических отношений – на высоком уровне, мы видим очень много перспективных направлений, по которым я думаю, совместно будем работать. И проведение таких встреч между представителями бизнеса очень полезно. Наша задача – дать толчок для установления взаимоотношений, укрепить сотрудничество представителей нашего бизнеса, дальше уже сам бизнес будет находить точки соприкосновения, новые векторы, и их отрабатывать. Полезно и посещение наших предприятий, запланированное в эти дни. У нас есть взаимовыгодные направления, я думаю, что наши предприятия могут отработать и создание совместных предприятий. Пассажирской техники, сельскохозяйственной, лесозаготовительной, многих других. Совместная работа с молодёжью, реализация совместных инициатив и проектов. Спортивная сфера – в том числе турниры и тренировочный процесс. Работа по линии городов-побратимов. А также сотрудничество в сфере здравоохранения, по фармакологии и медицинской технике – у нас есть ряд предприятий. И мы знаем, что в Мурманской области много интересных и красивых мест, которые привлекательны для туристов. Конечно, и Минск также интересен с этой точки зрения северянам, такие программы перспективны», – подчеркнул Владимир Кухарев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/