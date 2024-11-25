В Минске состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству Мурманской области и Республики Беларусь

В рамках рабочего визита делегации Мурманской области в Республику Беларусь состоялось седьмое заседание рабочей группы по сотрудничеству. На заседании был подписан план по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2025–2027 годы, а также ряд других важных документов.

Важным направлением сотрудничества Мурманской области и Республики Беларусь является поставка белорусской техники в Мурманск. Так, недавно в Апатитах открылся центр «БЕЛАЗ», что позволит усилить сотрудничество в данной сфере.

Также налажено сотрудничество в сфере строительства и благоустройства, в рамках которого осуществляется обмен опытом в использовании новых технологий и направлений. Осуществляется сотрудничество и в агропромышленной сфере (поставка рыбной продукции из Мурманской области в республику Беларусь), здравоохранении, туризме, образовании.

«Сегодня у нас была отличная площадка для диалога. Ряд наших предприятий занимается успешной поставкой товаров в Мурманскую область, прежде всего «БЕЛАЗ», который открыл совсем недавно в Апатитах сервисный центр. Отмечу также «Белкоммунмаш», «МАЗ», Минский тракторный завод, «Могилёвлифтмаш». Все они успешно экспортируют продукцию, но считаю, что объём может быть увеличен. Хотим также расширить список предприятий», — отметила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

По первой новости правка предложения про увеличение в пять раз.

«Мы сегодня обсудили сотрудничество практически в каждой отрасли и в каждом направлении есть потенциал к увеличению взаимодействия. У наших жителей есть высокий спрос на белорусскую продукцию. Мы, в свою очередь, поставляем в Республику Беларусь рыбу и морепродукты, а также компоненты для химических предприятий. Сегодня была задана высокая планка в сотрудничестве в сфере туризма — увеличить объём турпотока гостей из Беларуси в пять раз к 2027 году. Тем не менее, думаю, что это вполне реально», — отметила заместитель губернатора Мурманской области — министр развития Арктики и экономики Светлана Панфилова, добавив, что важная задача сейчас - это строительство морского терминала в порту Мурманск.

По итогам рабочей встречи подписан ряд важных документов: план по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2025–2027 годы, соглашение о сотрудничестве Национального агентства инвестиций и приватизации Минэкономики Беларуси и Корпорации развития Мурманской области, соглашение о сотрудничестве между информационно-туристским центром «Минск» и Туристским информационным центром Мурманской области.

После седьмого заседания рабочей встречи по сотрудничеству Мурманской области и Республики Беларусь состоялся круглый стол по развитию промышленной кооперации между Мурманской областью и Республикой Беларусь. В рамках данного блока программы российские и белорусские предприниматели обсудили возможности и условия развития взаимовыгодного сотрудничества, конкретные шаги по стратегическому взаимодействию.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Мурманскую область представили руководители предприятий горнодобывающей промышленности (КГМК, Ловозерский ГОК), рыбоперерабатывающих заводов, ассоциаций рыбопромышленников и фермерских хозяйств, транспортной отрасли («Мурманскавтотранс»). Белорусскую сторону представили руководители и топ-менеджеры ведущих отечественных компаний: «МАЗ-МАН», «БЕЛАЗ», «Белкоммунмаш», ММЗ, «Белшина», «Евростройстандарт» «Морские сезоны», «Белорусская национальная биотехническая корпорация» и другие.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/