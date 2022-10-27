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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.22 17:30

В Минстрое России состоялась рабочая встреча министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Темами встречи стали ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», развитие жилищно-строительного хозяйства и строительного блока региона.

Особое внимание в Мурманской области уделяется модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства. Так, например, в этом году одобрено предоставление заемных средств из Фонда ЖКХ на проведение капитального ремонта линейных объектов г. Мурманска.

«Для дальнейшего развития и наращивания объёмов строительства по всей стране необходимо продолжать обновлять и развивать коммунальную инфраструктуру. Сегодня принят ряд необходимых мер с выделением конкретных денежных средств для поддержки строительного блока и ЖКХ. Так, например, 150 млрд выделено на программу комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, 900 млрд ежегодно на реализацию комплексной программы «Строительство» в 2023-2025 годах, 1 трлн ежегодно в 2026 и 2027 годах на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы и 50 млрд на завершение строительства незавершенных объектов. Этого удалось достичь благодаря поддержке Президента и правительства РФ. Сегодня нам крайне важно эффективно наладить работу на местах», – подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что на сегодняшний день уровень исполнения нацпроекта «Жильё и городская среда» в регионе составляет уже 94% от плана этого года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области за 9 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 173,7 тысячи кв. метров жилья, что превышает показатели прошлого года за аналогичный период более чем на 320%. С начала года расселено 6,5 тысячи кв. метров аварийного жилья. В рамках федпроекта по формированию комфортной городской среды в 2022 году благоустроено 176 дворовых территорий.

«Также мы продолжаем развивать индивидуальное жилищное строительство: ввели свыше 29 тысяч кв. метров – это 263 дома. Я благодарю федеральное правительство за всестороннюю поддержку. Вместе шаг за шагом мы запускаем все инструменты по восстановлению жилищного строительства в Мурманской области», – сказал глава региона.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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