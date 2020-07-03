В Минтрансе Мурманской области начали подготовку к дорожному сезону-2021

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в рамках заседания проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили ход производства работ в регионе. В совещании традиционно принимают участие руководства Министерства, областной и муниципальные заказчики работ, а также депутаты областной Думы.

На сегодняшний день на четырёх областных дорогах уже полностью уложен верхний слой асфальта, подрядчику остаётся доделать обустройство полосы отвода и дождаться результатов лабораторных испытаний нового покрытия. Практически завершены работы на двух из пяти объектах в Коле. На улицах Мурманска активно ведётся установка бордюрного камня, фрезерование старого асфальта и укладка выравнивающего слоя.

«Параллельно с контролем в текущем сезоне мы ведём подготовку к работам в 2021 и 2022 годах. В ближайшее время обсудим перечень объектов и заказчики начнут формировать техническое задание, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин. – Всего в следующем году для достижения показателей нацпроекта нам необходимо привести в нормативное состояние не менее 40,5 км трасс в региональной части и 13,89 км улично-дорожной сети Мурманской агломерации».

Как подчеркивают в министерстве, особое внимание уделяется качеству работы подрядных организаций, а также срокам проведения ремонта.