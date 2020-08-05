В Минтрансе РФ рассмотрели вопросы перспектив развития воздушной гавани Мурманска и увеличения пропускной способности железнодорожных путей и станций региона

Вопросы развития транспортной инфраструктуры Кольского Заполярья обсудили вчера на рабочей встрече министр транспорта России Евгений Дитрих и губернатор Андрей Чибис. В совещании также приняли участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов, генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Игорь Васильев, главы департаментов федерального Минтранса и члены правительства Мурманской области.

Участники совещания обсудили модернизацию аэровокзального комплекса и перрона международного аэропорта Мурманска, который принимает порядка одного миллиона пассажиров в год, и отметили важность синхронизации работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы с увеличением прочности её покрытия, обновлению светосигнальной системы аэродрома до 2-й категории по классификации ICAO (Международная организация гражданской авиации). Все это позволит расширить перечень воздушных судов, которые сможет принимать аэропорт.

«В настоящее время за счёт частного инвестора идёт строительство привокзальной площади и парковки общей стоимостью в 300 млн рублей. Работы планируют завершить до конца этого года. Также ведётся проектирование нового пассажирского терминала площадью 6 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта - 1,7 млрд рублей, строительно-монтажные работы начнутся в 2021 году. Более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета получит аэропорт Мурманска на долгожданную модернизацию. До 2023 года на эти средства планируется провести реконструкцию перрона и рулежной дорожки, строительство патрульной дороги и аварийно-спасательной станции, – прокомментировал Андрей Чибис по итогам встречи. – Не оставим без внимания и аэропорт «Хибины». Его развитие важно не только для Апатитско-Кировского района, но и для всей области. Также планируем запустить прямые авиарейсы из Мурманска в Казань, Ростов и Краснодар».

Глава субъекта рассказал о реализации на территории региона национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее - БКАД). По словам Андрея Чибиса, на текущий год заключены контракты по всем 42 объектам, ремонтные работы почти на 460 тысячах квадратных метров дорожного полотна будут выполнены в установленный срок.

«В Мурманской области сезон дорожных работ значительно короче, чем в других субъектах страны. В этом году благодаря заранее проведённым конкурсам ремонтная кампания в регионе стартовала раньше, чем в 2019. В июне рабочие вышли на объекты, а к середине июля в нескольких муниципалитетах уже закончили укладывать асфальт. Ведётся всесторонний контроль за ходом выполнения дорожных работ», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники совещания обсудили обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта в Мурманской агломерации (в её состав входят города Мурманск и Кола) в рамках нацпроекта «БКАД».

В рамках проекта развития Мурманского транспортного узла говорили о возможности увеличения провозной способности железнодорожных путей и станций. Также были затронуты темы реконструкции автомобильных дорог Мишуково–Снежногорск и Кировск–Апатиты, приведения в нормативное состояние аварийных и предаварийных мостовых сооружений.

Кроме того, в ходе совещания рассмотрели вопрос участия Мурманской области в эксперименте по опытной эксплуатации на автодорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств.