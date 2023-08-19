Интересы людей крутятся вокруг еды: бар, где нет ни одного алкогольного напитка; ресторан с борцами сумо и ресторан, где отмечают дни рождения собак и кошекМероприятия, посвящённые Дню флага, будут проводиться в пространствах «СОПКИ» по всему региону
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.08.23 15:00

В Минтрансе РФ утвердили перечень услуг, которые должны оказывать на автовокзалах

В Минтрансе определили список платных услуг, которые в обязательном порядке должны оказывать перевозчики на автовокзалах или автостанциях за свой счет. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в декабре 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы автовокзалов и автостанций смогут рассчитываться с перевозчиками по фиксированным тарифам на список услуг, которые они оказывают. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Перечень таких услуг должно было определить Министерство транспорта, соответствующий проект приказа ведомства был подготовлен в январе прошлого года.

В список входит, например, предоставление пассажирам доступа к залам ожидания, туалетам, медпунктам, а также комнатам матери и ребёнка. В перечень входит и информационное обслуживание пассажиров, в том числе посредством справочной службы, обеспечение условий доступности пользования автовокзалом и безопасности.

Кроме того, в перечень услуг входит предоставление площадок для посадки и высадки пассажиров, постов для уборки транспорта. Для водителей должны быть предусмотрены комнаты отдыха. Помимо этого, речь идёт об обеспечении требования транспортной безопасности.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
-Фоторепортаж (6+)«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздника
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«А вот и она». Художественный фильм (12+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Работа не на полную: компании Мурманской области ищут студентов на подработку в учебное время-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 70 копеек, доллар теряет 34 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 и 21 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)В Минтрансе РФ утвердили перечень услуг, которые должны оказывать на автовокзалах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика