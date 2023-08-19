В Минтрансе РФ утвердили перечень услуг, которые должны оказывать на автовокзалах

В Минтрансе определили список платных услуг, которые в обязательном порядке должны оказывать перевозчики на автовокзалах или автостанциях за свой счет. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в декабре 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы автовокзалов и автостанций смогут рассчитываться с перевозчиками по фиксированным тарифам на список услуг, которые они оказывают. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Перечень таких услуг должно было определить Министерство транспорта, соответствующий проект приказа ведомства был подготовлен в январе прошлого года.

В список входит, например, предоставление пассажирам доступа к залам ожидания, туалетам, медпунктам, а также комнатам матери и ребёнка. В перечень входит и информационное обслуживание пассажиров, в том числе посредством справочной службы, обеспечение условий доступности пользования автовокзалом и безопасности.

Кроме того, в перечень услуг входит предоставление площадок для посадки и высадки пассажиров, постов для уборки транспорта. Для водителей должны быть предусмотрены комнаты отдыха. Помимо этого, речь идёт об обеспечении требования транспортной безопасности.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.