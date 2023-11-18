В Минтруде предлагают назначать в беззаявительном порядке пенсии по инвалидности гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях

Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, пенсию по инвалидности предлагается назначать со дня признания лица инвалидом вследствие ранения, травмы или контузии, а также из-за заболевания, полученных в период пребывания в добровольческих формированиях.

В то же время предлагается установить механизм выбора наиболее выгодного варианта пенсионного обеспечения добровольцев, ставших инвалидами, учитывая, что факт установления инвалидности дает право на одновременное получение такими гражданами двух пенсий определенных видов.

В частности, предлагается назначать страховую пенсию по инвалидности, если она превышает размер пенсии по инвалидности. Исключениями могут стать случаи, когда человек уже получает страховую пенсию по старости или пенсию за выслугу лет. В таком случае добровольцу назначат пенсию по инвалидности.

Если впоследствии доброволец, признанный инвалидом и получающий страховую пенсию по инвалидности, получит право на страховую пенсию по старости, ему автоматически назначат ее и пенсию по инвалидности, следует из проекта закона. Документ предусматривает и ряд других случаев для переназначения пенсий.

Как пишет pnp.ru, помимо этого, законопроектом предлагается назначать пенсию по инвалидности военнослужащим со дня признания его инвалидом вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период службы по призыву, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня. Пенсию по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи призывников и пенсию нетрудоспособным членам семьи добровольцев — со дня смерти кормильца, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти, а при превышении этого срока — на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за указанной пенсией.

Напомним, ранее Госдума приняла закон, согласно которому с 1 октября 2024 года военные пенсии повысят на 4,5 процента.