ВЛОЖЕНИЕ В КВАРТИРУ В МОСКВЕ В РАЙОНЕ МЯКИНИНОПредновогоднее предупреждение: в Мурманской области за вырубку леса грозит штраф до 300 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.11.23 09:30

В Минтруде предлагают назначать в беззаявительном порядке пенсии по инвалидности гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях

Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, пенсию по инвалидности предлагается назначать со дня признания лица инвалидом вследствие ранения, травмы или контузии, а также из-за заболевания, полученных в период пребывания в добровольческих формированиях.

В то же время предлагается установить механизм выбора наиболее выгодного варианта пенсионного обеспечения добровольцев, ставших инвалидами, учитывая, что факт установления инвалидности дает право на одновременное получение такими гражданами двух пенсий определенных видов. 

В частности, предлагается назначать страховую пенсию по инвалидности, если она превышает размер пенсии по инвалидности. Исключениями могут стать случаи, когда человек уже получает страховую пенсию по старости или пенсию за выслугу лет. В таком случае добровольцу назначат пенсию по инвалидности.

Если впоследствии доброволец, признанный инвалидом и получающий страховую пенсию по инвалидности, получит право на страховую пенсию по старости, ему автоматически назначат ее и пенсию по инвалидности, следует из проекта закона. Документ предусматривает и ряд других случаев для переназначения пенсий.

Как пишет pnp.ru, помимо этого, законопроектом предлагается назначать пенсию по инвалидности военнослужащим со дня признания его инвалидом вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период службы по призыву, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня. Пенсию по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи призывников и пенсию нетрудоспособным членам семьи добровольцев — со дня смерти кормильца, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти, а при превышении этого срока — на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за указанной пенсией.

Напомним, ранее  Госдума приняла закон, согласно которому с 1 октября 2024 года военные пенсии повысят на 4,5 процента.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в сфере лесной промышленности: итоги 10 месяцев 2023 года в фактах
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
16.11.23 23:10
Уважаемая РЕДАКЦИЯ, а как Вам такое объявление на дверях подъезда" «Уважаемые собственники дома № 92! Сообщаем, что в вашем доме будут проводиться работы по капремонту внутридомовых инженерных систем
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Д.О. Вернер
15.11.23 22:30
Капремонт внутренних сетей МКД как должен проводиться?И кто обязан известить о нём собственников МКД и каким образом? *** Стояки горячей и холодной воды в МКД относятся к собственности жителей до
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Svetoslav
14.11.23 10:33
Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанк
Комментарий к новости:Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Пиноккио». Полнометражный мультфильм (0+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области снижается число выявленных поддельных банкнот-PRO Валюту (16+)Доллар и евро укрепились одинаково – почти на 18 копеек каждый-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе находятся все энергоблоки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)В Минтруде предлагают назначать в беззаявительном порядке пенсии по инвалидности гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика