В Минтруде предложили увеличить МРОТ до 22440 рублей

В Минтруде предлагают установить МРОТ с 1 января 2025 года в размере 22440 рублей, рост составит 16,6 процента. Это следует из соответствующего законопроекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С 2025 года минимальный размер оплаты труда определён как 48 процента от медианной зарплаты. При этом в рамках реализации Послания Федеральному Собранию Президента России Владимира Путина в 2024 году предусматривается повышение МРОТ опережающими темпами. Рост МРОТ к 2030 году должен составить более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц.

«С учётом увеличения, предусмотренного в 2025 году, […] МРОТ устанавливается с 1 января 2025 года в сумме 22440 рублей (рост 16,6%)», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.